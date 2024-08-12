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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Госпогранслужбе не исключили, что беларусь будет вынуждена перемещать технику и силы "для картинки"

В Госпогранслужбе не исключили, что беларусь будет вынуждена перемещать технику и силы "для картинки"

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 07:10  •  15425 просмотра

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В Государственной пограничной службе не исключают, что беларусь, скорее всего, будет вынуждена осуществлять перемещение техники, личного состава для того, чтобы создать картинку, что это происходит.

В Государственной пограничной службе не исключают, что беларусь, скорее всего, будет вынуждена осуществлять перемещение техники, личного состава для того, чтобы создать картинку, что это происходит. Скорее всего, если это будет происходить или происходит, то проходит вглубь территории беларуси. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, комментируя ситуацию на границе с Украиной, передает корреспондент УНН.

Детали

"Во-первых, относительно заявления лукашенко, могу сказать, что это - подыгрывание россии, ведь неоднократно они создают какую-то угрозу, обвиняя Украину, а в дальнейшем говорят о каком-то наращивании своих сил, потом они снимают эти силы с направления границы с Украиной, потому что они не видят угрозу. Это очередное такое информационное воздействие", - сказал Демченко.

Также он не исключил, что в беларуси, скорее всего, будут вынуждены осуществлять перемещение техники, личного состава для создания необходимой картинки.

Я не исключаю, что они в рамках этого и скорее всего они будут вынуждены это делать, осуществлять перемещение техники, личного состава, возможно, в небольшом количестве, но для того, чтобы можно было создать такую картинку, что это происходит. Скорее всего, если это будет происходить или происходит, то оно все проходит вглубь территории беларуси, потому что за эти последние дни мы не фиксируем рядом с нашей границей перемещения или наращивания сил беларуси, различных подразделений. Это касается техники и личного состава

- рассказал Демченко.

Однако представитель ГПСУ отметил, что, несмотря на то, что беларусь остается в поле влияния россии, это направление для Украины является угрожающим.

"Мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций на любом направлении. Поэтому и продолжаются те действия Украины по укреплению и линий границы, и пограничья, где находятся Силы обороны нашего государства, которые обустраивают свои позиции... Мы понимаем, что россия давит на беларусь, чтобы она, возможно, более масштабно присоединилась к этой войне, но надеюсь, что у беларуси хватит здравого смысла не идти на то влияние, которое на них осуществляет россия", - отметил Демченко.

Дополнение

11 августа Демченко сообщал, что ситуация на украинско-белорусской границе остается стабильной и полностью контролируемой, однако снова растет напряженность из-за активизации беларуси, которая "подыгрывает" интересам россии.

Контекст

лукашенко выступил с утверждением, что 9 августа ПВО сбила несколько целей, предположительно дронов, над территорией беларуси. По его словам, они прилетели из Украины, но доказательств не предоставил.

Министр обороны рб виктор хренин после этого заявил, что в беларуси усиливают группировку войск в районах вблизи границы с Украиной, отправляя в том числе "Искандеры" и РСЗО.

лукашенко хоче відвернути увагу України: у ЦПД пояснили, навіщо білорусь стягує війська до кордонів10 августа 2024, 12:54 • 40243 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
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