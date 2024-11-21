Свободная журналистика в Крыму уничтожена: Джелял сообщил сколько заключено рф крымских журналистов
Киев • УНН
В оккупированном Крыму за решеткой находятся 18 незаконно заключенных журналистов. Всего на полуострове удерживают 218 политзаключенных, из которых 60 нуждаются в срочной медицинской помощи.
За решеткой находятся 18 незаконно заключенных Россией крымских журналистов.
Об этом заявил первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, диссидент и бывший политзаключенный Нариман Джелял во время выступления на второй международной конференции «Crimea Global. Understanding Ukraine through the South», передает УНН.
Джелял подчеркнул, что свободная журналистика в Крыму уничтожена.
Гражданские журналисты, в основном крымские татары, которые заняли место профессиональных медийщиков подвергаются репрессиям. За решеткой находятся 18 незаконно заключенных крымских журналистов. Незащищены и адвокаты, которые защищают политзаключенных
Кроме того, он сообщил сколько крымских политических заключенных нуждаются в немедленной медицинской помощи.
По подсчетам наших правозащитников 60 крымских политических заключенных нуждаются в немедленной медицинской помощи, хотя медицинские проблемы есть у каждого. Официально признано правозащитниками 218 крымских политзаключенных, среди которых 132 крымские татары и это только официальные данные
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В июне этого года Наримана Джеляла удалось вернуть из российского плена.
В оккупированном Крыму продолжаются репрессии против местных жителей, в частности крымских татар, и нарастают проблемы с инфраструктурой и обеспечением базовых потребностей.