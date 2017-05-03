Всемирный банк утвердил выделение Украине 150 млн долл.

"Украина имеет творческий и уникальный бизнес-потенциал и может производить высококачественные конкурентоспособные товары", - сказала директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

"Впрочем, возможности Украины по экспорту ограничивают много препятствий. Отсутствие финансирования качества является одним из них. Доступ к долгосрочному финансированию для малого и среднего бизнеса поможет стране нарастить экспорт и внести свой вклад в оживление экономического роста в Украине", - добавила она.

Как отмечается, ожидается, что к проекту присоединится "Укрэксимбанк", который должен предоставлять суб-кредиты для банков-участников, которые, в свою очередь, будут направлять средства на финансирование различных МСП в Украине. МСП будут отобраны на основе их финансового состояния и потенциала для разработки надежной модели экспортного бизнеса.

Напомним, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов.