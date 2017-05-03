Світовий банк затвердив виділення Україні 150 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила кредит в розмірі у 150 млн дол. США для доступу до довгострокового фінансування проектів на підтримку експортно-орієнтованих малих і середніх підприємства України. Про це УНН повідомили у прес-службі банку.
"Україна має творчий і унікальний бізнес-потенціал і може виробляти високоякісні конкурентоспроможні товари", - сказала директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.
"Утім, можливості України щодо експорту обмежують багато перешкод. Відсутність фінансування якості є одним з них. Доступ до довгострокового фінансування для малого і середнього бізнесу допоможе країні наростити експорт і внести свій вклад в пожвавлення економічного зростання в Україні", - додала вона.
Як зазначається, очікується, що до проекту долучиться "Укрексімбанк", який має надавати суб-кредити для банків-учасників, які, в свою чергу, спрямовуватимуть кошти на фінансування різних МСП в Україні. МСП будуть відібрані на основі їх фінансового стану і потенціалу для розробки надійної моделі експортного бізнесу.
Нагадаємо, Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів.