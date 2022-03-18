Всемирный банк выделит 100 млн долларов на стипендии украинским студентам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Всемирный банк совместно с Министерством образования Украины договорились о выделении 100 миллионов долларов США на поддержку украинского высшего образования. Это позволит выплачивать в Украине академические стипендии для 172 тыс. студентов и социальные стипендии для 50 тыс. студентов, информирует УНН со ссылкой на Perild.
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“Благодаря новому компоненту совместного проекта Министерства образования и Всемирного банка “Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов” предусмотрено финансирование почти 100 миллионов долларов на возмещение расходов на государственную бюджетную программу в сфере высшего образования”, - сообщил банк.
Детали
По словам Арупа Банерджи, регионального директора ВБ по вопросам Восточной Европы, стипендиальные программы помогут студентам обеспечить свои основные потребности, а также продолжить образовательный процесс и улучшить результаты обучения.
Ранее
Всемирный банк 8 марта утвердил финансовый пакет в виде займов и грантов на сумму 723 миллиона долларов США для Украины.