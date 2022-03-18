Всемирный банк выделит 100 млн долларов на стипендии украинским студентам

Цитата

“Благодаря новому компоненту совместного проекта Министерства образования и Всемирного банка “Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов” предусмотрено финансирование почти 100 миллионов долларов на возмещение расходов на государственную бюджетную программу в сфере высшего образования”, - сообщил банк.

Детали

По словам Арупа Банерджи, регионального директора ВБ по вопросам Восточной Европы, стипендиальные программы помогут студентам обеспечить свои основные потребности, а также продолжить образовательный процесс и улучшить результаты обучения.

Ранее

Всемирный банк 8 марта утвердил финансовый пакет в виде займов и грантов на сумму 723 миллиона долларов США для Украины.