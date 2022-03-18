Світовий банк виділить 100 млн доларів на стипендії українським студентам
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Світовий банк спільно з Міністерством освіти України домовилися про виділення 100 мільйонів доларів США на підтримку української вищої освіти. Це дасть змогу виплачувати в Україні академічні стипендії для 172 тис. студентів і соціальні стипендії для 50 тис. студентів, інформує УНН з посиланням на Perild.
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“Завдяки новому компоненту спільного проєкту Міністерства освіти та Світового банку “Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів” передбачено фінансування майже 100 мільйонів доларів на відшкодування витрат на державну бюджетну програму у сфері вищої освіти”, - повідомив банк.
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За словами Арупа Банерджі, регіонального директора СБ з питань Східної Європи, стипендіальні програми допоможуть студентам забезпечити свої основні потреби, а також продовжити освітній процес та покращити результати навчання.
Раніше
Світовий банк 8 березня затвердив фінансовий пакет у вигляді позик і грантів на суму 723 мільйони доларів США для України.