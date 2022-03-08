Світовий банк схвалив фінансовий пакет для України на 723 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Світовий банк затвердив фінансовий пакет у вигляді позик і грантів на суму 723 мільйони доларів США для України. Таку підтримку надали на тлі повномасштабного вторгнення Росії, інформує УНН з посиланням на BBC.
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“Команда Світового банку вживає швидких дій, щоб підтримати Україну та її народ перед обличчям насильства та надзвичайного безладу, спричиненого російським вторгненням”, - повідомив президент банку Девід Малпасс.
Деталі
В установі зазначили, що пакет підтримки допоможе українському уряду виплатити медперсоналу заробітні плати, людям похилого віку - пенсії, підтримати соціальні програми для вразливих верств населення.
Він включає позику обсягом 350 мільйонів доларів, збільшеної приблизно на 139 мільйонів доларів коштом гарантій від Нідерландів та Швеції. Також складається із грантів на суму 134 мільйони доларів США від Великої Британії, Данії, Латвії, Литви та Ісландії та 100 мільйонів доларів фінансування з Японії.
Доповнення
Світовий банк заявив, що у найближчі місяці продовжить працювати над іншим пакетом підтримки для України, що включатиме 3 мільярди доларів. Зокрема обіцяє надати додаткову допомогу сусіднім країнам, які приймають українських біженців.
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