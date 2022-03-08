Всемирный банк одобрил финансовый пакет для Украины на 723 млн долларов

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“Команда Всемирного банка принимает быстрые действия, чтобы поддержать Украину и ее народ перед лицом насилия и чрезвычайного беспорядка, вызванного российским вторжением”, - сообщил президент банка Дэвид Малпасс.

Детали

В учреждении отметили, что пакет поддержки поможет украинскому правительству выплатить медперсоналу заработные платы, пожилым людям - пенсии, поддержать социальные программы для уязвимых слоев населения.

Он включает заем в размере 350 миллионов долларов, увеличенной примерно на 139 миллионов долларов за счет гарантий от Нидерландов и Швеции. Также состоит из грантов на сумму 134 миллиона долларов США от Великобритании, Дании, Латвии, Литвы и Исландии и 100 миллионов долларов финансирования из Японии.

Дополнение

Всемирный банк заявил, что в ближайшие месяцы продолжит работать над другим пакетом поддержки для Украины, который будет включать 3 миллиарда долларов. В частности обещает оказать дополнительную помощь соседним странам, которые принимают украинских беженцев.

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