Всемирный банк одобрил финансовый пакет для Украины на 723 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Всемирный банк утвердил финансовый пакет в виде займов и грантов на сумму 723 миллиона долларов США для Украины. Такую поддержку оказали на фоне полномасштабного вторжения России, информирует УНН со ссылкой на BBC.
Цитата
“Команда Всемирного банка принимает быстрые действия, чтобы поддержать Украину и ее народ перед лицом насилия и чрезвычайного беспорядка, вызванного российским вторжением”, - сообщил президент банка Дэвид Малпасс.
Детали
В учреждении отметили, что пакет поддержки поможет украинскому правительству выплатить медперсоналу заработные платы, пожилым людям - пенсии, поддержать социальные программы для уязвимых слоев населения.
Он включает заем в размере 350 миллионов долларов, увеличенной примерно на 139 миллионов долларов за счет гарантий от Нидерландов и Швеции. Также состоит из грантов на сумму 134 миллиона долларов США от Великобритании, Дании, Латвии, Литвы и Исландии и 100 миллионов долларов финансирования из Японии.
Дополнение
Всемирный банк заявил, что в ближайшие месяцы продолжит работать над другим пакетом поддержки для Украины, который будет включать 3 миллиарда долларов. В частности обещает оказать дополнительную помощь соседним странам, которые принимают украинских беженцев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убытки для транспортной инфраструктуры от войны составляют 10 млрд долларов - Кубраков