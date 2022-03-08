Всемирный банк одобрил финансовый пакет для Украины на 723 млн долларов

ukru
15 марта, 19:03 • 76491 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118737 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112012 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106609 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92628 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91744 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80334 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115570 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 123766 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126741 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

15 марта, 16:39 • 87630 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

15 марта, 17:39 • 100403 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 50380 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 34590 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 111293 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 115570 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 116128 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 255083 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 284608 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 221105 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 101979 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 123766 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109210 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126617 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128789 просмотра
Актуальное
Всемирный банк одобрил финансовый пакет для Украины на 723 млн долларов

Всемирный банк одобрил финансовый пакет для Украины на 723 млн долларов

Киев • УНН

 • 100662 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Всемирный банк утвердил финансовый пакет в виде займов и грантов на сумму 723 миллиона долларов США для Украины. Такую поддержку оказали на фоне полномасштабного вторжения России, информирует УНН со ссылкой на BBC.

Цитата

“Команда Всемирного банка принимает быстрые действия, чтобы поддержать Украину и ее народ перед лицом насилия и чрезвычайного беспорядка, вызванного российским вторжением”, - сообщил президент банка Дэвид Малпасс.

Детали

В учреждении отметили, что пакет поддержки поможет украинскому правительству выплатить медперсоналу заработные платы, пожилым людям - пенсии, поддержать социальные программы для уязвимых слоев населения.

Он включает заем в размере 350 миллионов долларов, увеличенной примерно на 139 миллионов долларов за счет гарантий от Нидерландов и Швеции. Также состоит из грантов на сумму 134 миллиона долларов США от Великобритании, Дании, Латвии, Литвы и Исландии и 100 миллионов долларов финансирования из Японии.

Дополнение

Всемирный банк заявил, что в ближайшие месяцы продолжит работать над другим пакетом поддержки для Украины, который будет включать 3 миллиарда долларов. В частности обещает оказать дополнительную помощь соседним странам, которые принимают украинских беженцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убытки для транспортной инфраструктуры от войны составляют 10 млрд долларов - Кубраков

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы