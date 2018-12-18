Всемирный банк предоставит Украине 750 млн долларов

"Поздравляю решение Совета директоров Всемирного Банка о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму 750 млн долл.", - написал Президент.

Он поблагодарил партнеров за надежную поддержку и веру в Украину.

"Это не только важный сигнал твердой поддержки нашего государства. Это также четкое признание со стороны авторитетного института нашего ощутимого прогресса на пути реформ, в частности в финансовом секторе. Такие решения придают уверенности в том, что мы идем правильным путем", - отметил Порошенко.

Напомним, Всемирный банк включил вопрос о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму 750 млн долларов в повестку дня заседания Совета директоров, которое состоялось сегодня.