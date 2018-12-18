Світовий Банк надасть Україні 750 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Рада директорів Світового банку прийняла рішення про надання Україні фінансової гарантії на суму 750 млн доларів. Про це на своїй сторінці у Twitter написав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Вітаю рішення Ради директорів Світового Банку про надання Україні фінансової гарантії на суму 750 млн дол.”, - написав Президент.
Він подякував партнерам за надійну підтримку і віру в Україну.
“Це не лише важливий сигнал твердої підтримки нашої держави. Це також чітке визнання з боку авторитетної фінансової інституції нашого відчутного прогресу на шляху реформ, зокрема у фінансовому секторі. Такі рішення додають впевненості у тому, що ми йдемо правильним шляхом”, — зазначив Порошенко.
Нагадаємо, Світовий банк включив питання про надання Україні фінансової гарантії на суму 750 млн доларів у порядок денний засідання Ради директорів, яке відбулось сьогодні.