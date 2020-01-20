Мировые цены на нефть выросли
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в понедельник утром выросли в цене до 65,66 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,25%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 59,21 доллара за баррель, прибавив 1,14%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.