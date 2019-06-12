Мировые цены на нефть снизились

По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,49%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52,41 доллара за баррель, потеряв 1,61%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.