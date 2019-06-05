Мировые цены на нефть снизились
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в среду утром упали в цене до 61,71 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,42%.
При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 53,09 доллара за баррель, потеряв 0,73%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.