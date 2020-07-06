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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 120933 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 123469 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103004 просмотра

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Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в понедельник утром в ходе торгов выросли в цене до 43,05 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,58%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,48 доллара за баррель, потеряв 0,42%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии. Конечное уменьшение добычи должно было составить 9,7 миллиона баррелей в сутки, соглашение вступило в силу с мая.

В ОПЕК прогнозируют цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель во второй половине года.

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