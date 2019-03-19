Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае во вторник утром выросли в цене до 67,59 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,07%.
При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 59,03 доллара за баррель, потеряв 0,10%.
Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.