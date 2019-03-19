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Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Киев • УНН

 • 13518 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае во вторник утром выросли в цене до 67,59 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,07%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 59,03 доллара за баррель, потеряв 0,10%.

Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

Украинские Национальные Новости

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