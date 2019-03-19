Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у вівторок зранку зросли в ціні до 67,59 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,07%.
При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 59,03 долара за барель, втративши 0,10%.
Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.