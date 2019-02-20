Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в среду утром упали в цене до 66,35 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,15%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,15 доллара за баррель, прибавив 0,11%.
Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.