Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано

За даними видання станом на 8:01, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,15%.

При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 56,15 долара за барель, додавши 0,11%.

Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.