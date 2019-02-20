Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у середу зранку впали в ціні до 66,35 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:01, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,15%.
При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 56,15 долара за барель, додавши 0,11%.
Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.