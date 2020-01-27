Мировые цены на нефть упали
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в понедельник утром упали в цене до 59,36 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,19%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52,92 доллара за баррель, потеряв 2,34%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.