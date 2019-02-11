Мировые цены на нефть упали
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в понедельник утром упали в цене до 61,54 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,90%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52,01 доллара за баррель, потеряв 1,35%.
Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.
Также напомним, производство нефти в Украине за год выросло на 7,2%.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долл./барр.