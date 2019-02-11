Світові ціни на нафту впали
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у понеділок зранку впали в ціні до 61,54 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:06, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,90%.
При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 52,01 долара за барель, втративши 1,35%.
Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.
Також нагадаємо, виробництво нафти в Україні за рік зросло на 7,2%.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 дол./бар