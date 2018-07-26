Мировые цены на нефть продолжили рост
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в четверг утром выросли в цене до 74,36 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:54, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,58%.
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При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 69,38 доллара за баррель, прибавив 0,12%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.