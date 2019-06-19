Мировые цены на нефть повысились

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,06%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,04 доллара за баррель, прибавив 0,26%.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефтей в колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.