Свитолина сохранила пятое место в рейтинге WTA

Согласно обновленному рейтингу на 25 июня, лучшей среди украинок остается Элина Свитолина, занимающая пятое место. Леся Цуренко поднялась на 34-ю позицию.

Екатерина Козлова занимает 67-е место, Екатерина Бондаренко - 89-е, Ангелина Калинина -124-е, Марта Костюк - 135-е, Катарина Завацкая - 208-е.

18-летняя одесситка Даяна Ястремская, которая дошла до финала на турнире в Илкли, вошла в 130 лучших, поднявшись на 127-ю позицию.

Как сообщал УНН, теннисистка Ястремская обыграла россиянку на пути к финалу в Илкли.