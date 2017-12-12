Свитолина победила на выставочном турнире во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В первом в истории финале выставочного теннисного турнира в Кане (Франция) в женском разряде, торжествовала наша Элина Свитолина, сообщает УНН со ссылкой на сайт btu.org.ua.
В финале соревнований среди девушек шестая ракетка мира Свитолина за 69 минут обыграла француженку Одри Альбе со счетом 7:5, 6:2.
Отмечено, что свое выступление в WTA-туре в 2018 году украинка начнет на кортах в Брисбене.
"Спасибо" Open de Caen "за это большое событие, было приятно быть частью этого", - говорится в записи Свитолиной на странице в Facebook.
Напомним, что в 1/2 финала Свитолина праздновала победу над французской юниоркой Кларой бурелом.