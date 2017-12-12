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Світоліна тріумфувала на виставковому турнірі у Франції

Світоліна тріумфувала на виставковому турнірі у Франції

Київ • УНН

 • 19861 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. В першому в історії фіналі виставкового тенісного турніру у Кані (Франція) в жіночому розряді, тріумфувала наша Еліна Світоліна, повідомляє УНН з посиланням на сайт btu.org.ua.

У фіналі змагань серед дівчат шоста ракетка світу Світоліна за 69 хвилин обіграла француженку Одрі Альбі з рахунком 7:5, 6:2.
Зазначено, що свій виступ в WTA-турі в 2018 році українка розпочне на кортах в Брісбені.

"Дякую "Open de Caen" за цю велику подію, було приємно бути частиною цього", - йдеться у записі Світоліної на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що в 1/2 фіналу Світоліна святкувала перемогу над французькою юніоркою Кларою Бурель.

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