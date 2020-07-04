Свитолина провела первые два поединка после остановки сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Завершился первый игровой день выставочного турнира "Elle Spirit Open" в Монтре (Швейцария) в котором принимает участие первая ракетка Украины Элина Свитолина, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Теннисистки в “Розовой группе” сыграли по два матча. Свитолина проиграла 284 ракетке мира Симоне Вальтерт — 2:6, 5:7.
В своем вечернем матче украинка победила Штефани Фьогеле — 3:6, 6:3, 10:7.
Примечательно, что это были первые поединки украинки с 6 марта, когда она выиграла титул в Монтеррее, после чего теннисный тур взял перерыв.
Добавим также, в следующий соревновательный день Свитолина встретится с Викторией Голубич, которая является лидером квартета с двумя выигрышами.