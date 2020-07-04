Світоліна провела перші два поєдинки після зупинки сезону

Тенісистки в “Рожевій групі” зіграли по два матчі. Світоліна програла 284 ракетці світу Сімоне Вальтерт — 2:6, 5:7.

У своєму вечірньому матчі українка перемогла Штефані Фьогеле — 3:6, 6:3, 10:7.

Примітно, що це були перші поєдинки українки з 6 березня, коли вона виграла титул в Монтерреї, після чого тенісний тур взяв перерву.

Додамо також, в наступний змагальний день Світоліна зустрінеться з Вікторією Голубич, яка є лідером квартету з двома виграшами.