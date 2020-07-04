Світоліна провела перші два поєдинки після зупинки сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Завершився перший ігровий день виставкового турніру “Elle Spirit Open” в Монтре (Швейцарія) в якому бере участь перша ракетка України Еліна Світоліна, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Тенісистки в “Рожевій групі” зіграли по два матчі. Світоліна програла 284 ракетці світу Сімоне Вальтерт — 2:6, 5:7.
У своєму вечірньому матчі українка перемогла Штефані Фьогеле — 3:6, 6:3, 10:7.
Примітно, що це були перші поєдинки українки з 6 березня, коли вона виграла титул в Монтерреї, після чого тенісний тур взяв перерву.
Додамо також, в наступний змагальний день Світоліна зустрінеться з Вікторією Голубич, яка є лідером квартету з двома виграшами.