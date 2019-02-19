Свитолина на отказе соперницы пробилась в третий раунд турнира в Дубае
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Первый номер женского тенниса Украины Элина Свитолина преодолела барьер второго круга турнира "Премьер 5" в Дубае, сообщает корреспондент УНН.
Наша соотечественница противостояла уроженке Туниса Онс Жабер. Начало лучше провела 56-я ракетка мира, которая повела 4:1, но украинка настигла оппонентку и победила на тай-брейке - 7:6 (4).
В первом сете Жабер при выходе в сеть упала и подвернула ногу. В следующей партии при счете 4:0 в пользу Свтолиной, туниска решила сняться с поединка, поскольку имела проблемы с плечом и в связи с этим брала медицинский тайм-аут.
Стоит отметить, что обидчица нашей Дайаны Ястремской испанка Гарбинье Мугуруса станет соперницей Свитолиной по 1/8 финала турнира.
Ранее УНН сообщал, что в очередной соревновательный день теннисного турнира "Премьер 5" в Дубае состоялся ряд матчей в одиночном разряде среди женщин.
Напомним, бойфренд Свитолина стал победителем АТР в Нидерландах