Світоліна на відмові суперниці пробилася до третього раунду турніру в Дубаї

Наша співвітчизниця протистояла уродженці Тунісу Онс Жабер. Початок матчу краще провела 56 ракетка світу, яка повела 4:1, але українка наздогнала опонентку та перемогла на тай-брейку – 7:6 (4).

У першому сеті Жабер при виході до сітку впала та підвернула ногу. У наступній партії при рахунку 4:0 на користь Свтоліної, туніска вирішила знятися з поєдинку, адже вона мала проблеми з плечем та у зв'язку з цим брала медичний тайм-аут.

Варто відзначити, що кривдниця нашої Даяни Ястремської іспанка Гарбіньє Мугуруса стане суперницею Світоліної по 1/8 фіналу турніру.

Раніше УНН повідомляв, що в черговий змагальний день тенісного турніру "Прем'єр 5" у Дубаї відбувся ряд матчів в одиночному розряді серед жінок.

Нагадаємо, бойфренд Світоліни став переможцем АТР в Нідерландах