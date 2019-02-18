Бойфренд Світоліни став переможцем АТР в Нідерландах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Французький тенісист Гаель Монфіс здобув виграш у фінальному протистоянні турніру АТР-500 в Роттердамі (Нідерланди), інформує УНН з посиланням на сайт АТР.
Досвідчений француз зломив опір екс-третьої ракетки світу швейцарця Станісласа Ваврінки – 6:3, 1:6, 6:2.
За 105 хвилин ігрвого часу Монфіс зробив 1 ейс при 3 подвійних помилках і 4 реалізованих брейкпойнтах.
Для 32-річного французького тенісиста, який займає 33-тє місце в світовому рейтингу, цей титул став восьмим в кар'єрі і першим в поточному році.
Зауважимо, що у цьому році стало відомо, що тенісистка Еліна Світоліна зустрічається із Монфісом.