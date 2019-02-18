Бойфренд Свитолины стал победителем АТР в Нидерландах

Опытный француз сломил сопротивление экс-третьей ракетки мира швейцарца Станислас Вавринка - 6:3, 1:6, 6:2.

За 105 минут игрвого времени Монфис сделал 1 эйс при 3 двойных ошибках и 4 реализованных брейкпойнтах.

Для 32-летнего французского теннисиста, который занимает 33-е место в мировом рейтинге, этот титул стал восьмым в карьере и первым в текущем году.

Заметим, что в этом году стало известно, что теннисистка Элина Свитолина встречается с Монфисом.