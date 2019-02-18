Бойфренд Свитолины стал победителем АТР в Нидерландах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Французский теннисист Гаэль Монфис выиграл в финальном противостоянии турнира АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды), информирует УНН со ссылкой на сайт АТР.
Опытный француз сломил сопротивление экс-третьей ракетки мира швейцарца Станислас Вавринка - 6:3, 1:6, 6:2.
За 105 минут игрвого времени Монфис сделал 1 эйс при 3 двойных ошибках и 4 реализованных брейкпойнтах.
Для 32-летнего французского теннисиста, который занимает 33-е место в мировом рейтинге, этот титул стал восьмым в карьере и первым в текущем году.
Заметим, что в этом году стало известно, что теннисистка Элина Свитолина встречается с Монфисом.