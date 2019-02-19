Тенісистка з Тунісу стала наступною суперницею українки Світоліни

В одній із баталій визначалася опонентка 7-ї ракетки світу Еліни Світоліни, яка почне боротьбу одразу з другого кола змагань.

У протистоянні Онс Жабер та Донни Векіч, успішнішою виявилася представниця Тунісу. 56 ракетка світу впоралася із опором 25 номера WTA Векіч в двох сетах – 6:4, 7:6 (9).

Жабер оформила 4 ейси при 6 подвійних помилок і мала кращий відсоток реалізації брейкпойнтів – 4/8 проти 3/11.

Таким чином, зустріч другого кола Жабер – Світоліна пройде 20-го лютого.

Серед інших результатів варто відзначити виліт 22-ї ракетки світу латвійки Олени Остапенко від 117-го номера Дженніфер Бреді – 4:6, 0:6.

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