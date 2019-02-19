Теннисистка из Туниса стала следующей соперницей украинки Свитолины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В очередной соревновательный день теннисного турнира "Премьер 5" в Дубае состоялся ряд матчей в одиночном разряде среди женщин, сообщает корреспондент УНН.
В одной из баталий определялась оппонентка 7-й ракетки мира Элины Свитолины, которая начнет борьбу сразу со второго круга соревнований.
В противостоянии Онс Жабер и Векич, успешной оказалась представительница Туниса. 56 ракетка мира справилась с сопротивлением 25 номера WTA Векич в двух сетах - 6:4, 7:6 (9).
Жабер оформила 4 эйса при 6 двойных ошибках и имела лучший процент реализации брейкпойнтив - 4/8 против 3/11.
Таким образом, встреча второго круга Жабер - Свитолина пройдет 20 февраля.
Среди других результатов стоит отметить вылет 22-й ракетки мира латвийка Елены Остапенко от 117-го номера Дженнифер Брэди - 4:6, 0:6.
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