Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина второй год подряд смогла квалифицироваться на Итоговый турнир восьмерки сильнейших в Сингапуре, который стартует в это воскресенье, передает УНН со ссылкой на сайт WTA.
Накануне этой неделе украинка занимала седьмую позицию в чемпионской гонке. Обойти Свитолину могли только Плишкова и Бертенс. Причем, обеим нужно было дойти как минимум до полуфинала.
После того, как чешская теннисистка Плишкова проиграла во втором раунде "Кубка Кремля" россиянке Вере Звонаревой со счетом 1:6, 2:6, стало ясно, что Свитолина попадает на Итоговый турнир.
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Ранее до украинки на турнир восьмерки квалифицировались Симона Халеп (Румыния), Ангелик Кербер (Германия), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия), Каролин Возняцки (Дания) и Слоан Стивенс (США).
Отметим, что за последнее восьмое место еще идет борьба. Представительница Чехии Плишкова все еще может попасть в Сингапур в качестве основного игрока, если Бертенс не сможет выиграть в Москве два матча.