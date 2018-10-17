Світоліна кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна другий рік поспіль змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір вісімки найсильніших в Сінгапурі, що стартує цієї неділі, передає УНН з посиланням на сайт WTA.
Напередодні цього тижня українка посідала 7-у позицію в Чемпіонській гонці. Обійти Світоліну могли тільки Кароліна Плішкова і Кікі Бертенс. Причому, обом потрібно було дійти як мінімум до півфіналу.
Після того, як чеська тенісистка Кароліна Плішкова програла у другому раунді "Кубка Кремля" росіянці Вірі Звонарьовій з рахунком 1:6, 2:6, стало ясно, що Світоліна потрапляє на Підсумковий турнір.
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Раніше до українки на турнір вісімки кваліфікувалися Сімона Халеп (Румунія), Ангелік Кербер (Німеччина), Наомі Осака (Японія), Петра Квітова (Чехія), Каролін Возняцкі (Данія) і Слоан Стівенс (США).
Зауважимо, що за останнє восьме місце ще йде боротьба. Представниця Чехії Плішкова все ще може потрапити в Сінгапур в якості основного гравця, якщо Бертенс не зможе виграти в Москві два матчі.