Світоліна кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна другий рік поспіль змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір вісімки найсильніших в Сінгапурі, що стартує цієї неділі, передає УНН з посиланням на сайт WTA.