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Світоліна кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA

Світоліна кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна другий рік поспіль змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір вісімки найсильніших в Сінгапурі, що стартує цієї неділі, передає УНН з посиланням на сайт WTA.

Напередодні цього тижня українка посідала 7-у позицію в Чемпіонській гонці. Обійти Світоліну могли тільки Кароліна Плішкова і Кікі Бертенс. Причому, обом потрібно було дійти як мінімум до півфіналу.

Після того, як чеська тенісистка Кароліна Плішкова програла у другому раунді "Кубка Кремля" росіянці Вірі Звонарьовій з рахунком 1:6, 2:6, стало ясно, що Світоліна потрапляє на Підсумковий турнір.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світоліна не змогла вийти в півфінал турніру в Гонконзі

Раніше до українки на турнір вісімки кваліфікувалися Сімона Халеп (Румунія), Ангелік Кербер (Німеччина), Наомі Осака (Японія), Петра Квітова (Чехія), Каролін Возняцкі (Данія) і Слоан Стівенс (США).

Зауважимо, що за останнє восьме місце ще йде боротьба. Представниця Чехії Плішкова все ще може потрапити в Сінгапур в якості основного гравця, якщо Бертенс не зможе виграти в Москві два матчі.

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