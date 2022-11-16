Светлана Тихановская впервые публично назвала себя "президентом-элект"

ukru
19:57 • 45099 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 77332 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 98810 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 131720 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134374 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111101 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105000 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91423 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111148 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136452 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Сумской области пограничники остановили попытку прорыва российской ДРГ: что известно

В Сумской области пограничники остановили попытку прорыва российской ДРГ: что известно

14 марта, 16:11 • 16257 просмотра
Шаги к миру и освобождению пленных: Владимир Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом

Шаги к миру и освобождению пленных: Владимир Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом

14 марта, 16:18 • 18206 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 29927 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

20:56 • 17417 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 18323 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 231181 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 261637 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199257 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204575 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239827 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 45099 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 97683 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117610 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120055 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127484 просмотра
Актуальное
Светлана Тихановская впервые публично назвала себя "президентом-элект"

Светлана Тихановская впервые публично назвала себя "президентом-элект"

Киев • УНН

 • 391827 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Издание Politico сообщило, что белорусская оппозиционерка, баллотировавшаяся на президентских выборах в 2020 году, Светлана Тихановская впервые публично назвала себя "президентом-элект", передает УНН.

Детали

В статье для издания Politico Светлана Тихановская заявила: "Я избран президент (president-elect) Беларуси". Ранее она избегала такого термина, в интервью того же Politico в 2020 году назвала себя национальным лидером, но не президентом.

Термин president-elect означает избранный президент, победивший на выборах, но не вступивший в должность.

15 ноября в официальном Telegram-канале политике появилось заявление Офиса Тихановской.

Цитата

"Светлана Тихановская победила на выборах 2020 года, но поскольку официальные результаты выборов были сфальсифицированы, не вступила в должность. Ее статус рассматривается как президент-элект. Не имея возможности вступить в должность, Светлана Тихановская выполняет роль национального лидера Беларуси", — говорится в тексте заявления.

"Почему определение статуса президент-элект важно именно сейчас? Потому что режим Лукашенко не является легитимным, диктатор затащил Беларусь в войну и привел страну в состояние де-факто оккупации", — пишет у себя Тихановская.

Напомним

В Беларуси после выборов президента прошли массовые протесты с большим количеством жертв. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его оппонентка Светлана Тихановская – около 10%. В такой результат не верит ни штаб Тихановской, ни большинство демократических государств.

Украина выступила одной из стран, не поддержавших такие голосования.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы