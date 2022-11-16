Светлана Тихановская впервые публично назвала себя "президентом-элект"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Издание Politico сообщило, что белорусская оппозиционерка, баллотировавшаяся на президентских выборах в 2020 году, Светлана Тихановская впервые публично назвала себя "президентом-элект", передает УНН.
Детали
В статье для издания Politico Светлана Тихановская заявила: "Я избран президент (president-elect) Беларуси". Ранее она избегала такого термина, в интервью того же Politico в 2020 году назвала себя национальным лидером, но не президентом.
Термин president-elect означает избранный президент, победивший на выборах, но не вступивший в должность.
15 ноября в официальном Telegram-канале политике появилось заявление Офиса Тихановской.
Цитата
"Светлана Тихановская победила на выборах 2020 года, но поскольку официальные результаты выборов были сфальсифицированы, не вступила в должность. Ее статус рассматривается как президент-элект. Не имея возможности вступить в должность, Светлана Тихановская выполняет роль национального лидера Беларуси", — говорится в тексте заявления.
"Почему определение статуса президент-элект важно именно сейчас? Потому что режим Лукашенко не является легитимным, диктатор затащил Беларусь в войну и привел страну в состояние де-факто оккупации", — пишет у себя Тихановская.
Напомним
В Беларуси после выборов президента прошли массовые протесты с большим количеством жертв. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его оппонентка Светлана Тихановская – около 10%. В такой результат не верит ни штаб Тихановской, ни большинство демократических государств.
Украина выступила одной из стран, не поддержавших такие голосования.