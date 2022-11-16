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Світлана Тихановська вперше публічно назвала себе "президентом-електом"

Світлана Тихановська вперше публічно назвала себе "президентом-електом"

Київ • УНН

 • 391830 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Видання Politico повідомило, що білоруська опозиціонерка, яка балотувалася на президентських виборах у 2020 році, Світлана Тихановська вперше публічно назвала себе "президентом-електом", передає УНН.

Деталі

У статті для видання Politico Світлана Тихановська заявила: "Я обраний президент (president-elect) Білорусі". Раніше вона уникала такого терміну, в інтерв'ю того ж таки Politico у 2020 році назвала себе національним лідером, але не президентом.

Термін president-elect означає обраний президент, який переміг на виборах, але не обійняв посаду.

15 листопада в офіційному Telegram-каналі політикині з'явилася заява Офісу Тихановської.

Цитата

"Світлана Тихановська перемогла на виборах 2020 року, але оскільки офіційні результати виборів були сфальсифіковані, не вступила на посаду. Її статус розглядається як президент-елект. Не маючи можливості вступити на посаду, Світлана Тихановська виконує роль національного лідера Білорусі", — йдеться у тексті заяви.

"Чому визначення статусу президент-елект важливе саме зараз? Тому що режим Лукашенко не є легітимним, диктатор затяг Білорусь у війну і привів країну в стан де-факто окупації", — пише у себе Тихановська.

Нагадаємо

У Білорусі після виборів президента відбулися масові протести із великою кількістю жертв. За офіційними даними, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав понад 80% голосів, а його опонентка Світлана Тихановська – близько 10%. У такий результат не вірить ані штаб Тихановської, ані більшість демократичних держав.

Україна виступила однією з країн, які не підтримали такі голосування.

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