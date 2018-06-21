Мир без мемов: как ЕС может уничтожить интернет, который мы знаем
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Комитет ЕС одобрил законопроект об использовании авторского права, который "может уничтожить Интернет, который мы знаем". Два противоречивых новых правила, известные как Статья 11 и Статья 13, вводят широкомасштабные новые изменения в работу сети, из-за которых, в частности, могут исчезнуть такие проявления онлайн-творчества, как мемы, передает УНН со ссылкой на The Independent.
Так, статьи 11 и 13 законопроекта вызвали недовольство крупных интернет-компаний.
В частности Статья 13 была подвергнута критике за то, что она может заставить интернет-компании "запретить мемы". Статья требует, чтобы все сайты проверяли изображения, чтобы удостовериться, что те не нарушают авторское право.
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Это означает, что веб-сайты будут вынуждены удалять мемы, которые используют изображения, кадры из фильмов или телевизионных шоу.
В случае с 11 статьей, интернет-компании должны будут платить за использование фрагментов чужих работ. Так, Google и Twitter часто размещают фрагмент статьи или иной работы. По новым правилам, для использования этих фрагментов будет требоваться разрешение.