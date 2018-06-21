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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 20722 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 103068 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 110984 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 125629 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143162 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146929 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 187863 просмотра

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Мир без мемов: как ЕС может уничтожить интернет, который мы знаем

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Комитет ЕС одобрил законопроект об использовании авторского права, который "может уничтожить Интернет, который мы знаем". Два противоречивых новых правила, известные как Статья 11 и Статья 13, вводят широкомасштабные новые изменения в работу сети, из-за которых, в частности, могут исчезнуть такие проявления онлайн-творчества, как мемы, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Так, статьи 11 и 13 законопроекта вызвали недовольство крупных интернет-компаний.

В частности Статья 13 была подвергнута критике за то, что она может заставить интернет-компании "запретить мемы". Статья требует, чтобы все сайты проверяли изображения, чтобы удостовериться, что те не нарушают авторское право.

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Это означает, что веб-сайты будут вынуждены удалять мемы, которые используют изображения, кадры из фильмов или телевизионных шоу.

В случае с 11 статьей, интернет-компании должны будут платить за использование фрагментов чужих работ. Так, Google и Twitter часто размещают фрагмент статьи или иной работы. По новым правилам, для использования этих фрагментов будет требоваться разрешение.

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