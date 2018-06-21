Світ без мемів: як ЄС може знищити інтернет, який ми знаємо
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Комітет ЄС схвалив законопроект щодо користування авторським правом, який “може знищити Інтернет, який ми знаємо”. Два суперечливі нові правила, відомі як Стаття 11 та Стаття 13, вводять широкомасштабні нові зміни в роботу мережі, через які, зокрема, можуть зникнути такі прояви онлайн-творчості, як меми, передає УНН із посиланням на The Independent.
Так, статті 11 і 13 законопроекту викликали невдоволення великих інтернет-компаній.
Зокрема Стаття 13 була піддана критиці через те, що вона може змусити інтернет-компанії "заборонити меми". Стаття вимагає, щоб всі веб-сайти перевіряли зображення, щоб упевнитися, що ті не порушують авторське право.
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Це означає, що веб-сайти будуть змушені видаляти меми, які використовують зображення, кадри з фільмів або телевізійних шоу.
У випадку із 11 статтею, інтернет-компанії повинні будуть платити за використання фрагментів чужих робіт. Так, Google і Twitter часто розміщують фрагмент статті або іншої роботи. За новими правилами, для використання цих фрагментів буде вимагатися дозвіл.