Світ без мемів: як ЄС може знищити інтернет, який ми знаємо

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Комітет ЄС схвалив законопроект щодо користування авторським правом, який “може знищити Інтернет, який ми знаємо”. Два суперечливі нові правила, відомі як Стаття 11 та Стаття 13, вводять широкомасштабні нові зміни в роботу мережі, через які, зокрема, можуть зникнути такі прояви онлайн-творчості, як меми, передає УНН із посиланням на The Independent.

Так, статті 11 і 13 законопроекту викликали невдоволення великих інтернет-компаній.

Зокрема Стаття 13 була піддана критиці через те, що вона може змусити інтернет-компанії "заборонити меми". Стаття вимагає, щоб всі веб-сайти перевіряли зображення, щоб упевнитися, що ті не порушують авторське право.

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Це означає, що веб-сайти будуть змушені видаляти меми, які використовують зображення, кадри з фільмів або телевізійних шоу.

У випадку із 11 статтею, інтернет-компанії повинні будуть платити за використання фрагментів чужих робіт. Так, Google і Twitter часто розміщують фрагмент статті або іншої роботи. За новими правилами, для використання цих фрагментів буде вимагатися дозвіл.

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