Свечи в память о жертвах Голодомора зажгут в 32 странах мира

"Траурные мероприятия пройдут по всей Украине на центральных площадях или у памятных знаков Голодомора, а также Всемирный конгресс украинцев в эти недели организует чествование в 32 странах мира", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ко Дню памяти Голодомора в этом году будут вспоминать выдающихся деятелей, которые пережили геноцид.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 26 ноября, примет участие в памятных мероприятиях у Национального мемориала жертв Голодомора в Киеве.