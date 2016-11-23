Свічки у пам’ять про жертв Голодомору запалять у 32 країнах світу

"Жалобні заходи пройдуть по всій Україні на центральних площах чи біля пам’ятних знаків Голодомору, а також Світовий конгрес українців цими тижнями організовує вшанування в 32 країнах світу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до Дня пам’яті Голодомору цьогоріч згадуватимуть видатних діячів, які пережили геноцид.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко у суботу, 26 листопада, візьме участь у пам'ятних заходах біля Національного меморіалу жертв Голодомору у Києві.