Свічки у пам’ять про жертв Голодомору запалять у 32 країнах світу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Пам’ятні заходи до Дня пам’яті Голодомору відбудуться по всій Україні та в 32 країнах світу, передає УНН з посиланням на VIDIA.
"Жалобні заходи пройдуть по всій Україні на центральних площах чи біля пам’ятних знаків Голодомору, а також Світовий конгрес українців цими тижнями організовує вшанування в 32 країнах світу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, до Дня пам’яті Голодомору цьогоріч згадуватимуть видатних діячів, які пережили геноцид.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко у суботу, 26 листопада, візьме участь у пам'ятних заходах біля Національного меморіалу жертв Голодомору у Києві.