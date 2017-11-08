Ссора из-за места на парковке закончилась стрельбой в Одессе

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59323 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 127195 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106798 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109373 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107715 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100675 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105500 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102607 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Ссора из-за места на парковке закончилась стрельбой в Одессе

Ссора из-за места на парковке закончилась стрельбой в Одессе

Киев  •  УНН

 • 10463 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Одессе между двумя местными жителями, которые не поделили парковочные места, произошел конфликт. В процессе выяснения отношений мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил в оппонента. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, передает УНН.

“Происшествие имело место в дневное время на ул. Ак. Вилямса. Между двумя местными жителями, которые не поделили парковочные места, начался спор. В процессе выяснения отношений 35-летний одессит достал предмет, похожий на пистолет, и дважды выстрелил в область груди оппонента. На требования очевидцев происшествия прекратить нарушать общественный порядок злоумышленник не реагировал. Продолжая противоправные действия, мужчина начал преследовать потерпевшего, осуществив в его сторону еще несколько выстрелов”, — говорится в сообщении полиции.

Пострадавшего с диагнозом "пулевое ранение грудной клетки доставили в больницу.

Следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницком в результате стрельбы, которая произошла в ночь на 5 ноября, пострадали по меньшей мере пять человек.

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