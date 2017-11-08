Ссора из-за места на парковке закончилась стрельбой в Одессе

“Происшествие имело место в дневное время на ул. Ак. Вилямса. Между двумя местными жителями, которые не поделили парковочные места, начался спор. В процессе выяснения отношений 35-летний одессит достал предмет, похожий на пистолет, и дважды выстрелил в область груди оппонента. На требования очевидцев происшествия прекратить нарушать общественный порядок злоумышленник не реагировал. Продолжая противоправные действия, мужчина начал преследовать потерпевшего, осуществив в его сторону еще несколько выстрелов”, — говорится в сообщении полиции.

Пострадавшего с диагнозом "пулевое ранение грудной клетки доставили в больницу.

Следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницком в результате стрельбы, которая произошла в ночь на 5 ноября, пострадали по меньшей мере пять человек.