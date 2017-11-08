Сварка за місце на паркінгу закінчилася стріляниною в Одесі

“Подія мала місце в денний час на вул. Ак. Вилямса. Між двома місцевими жителями, які не поділили паркувальні місця, почалася суперечка. У процесі з’ясування відносин 35-річний одесит дістав предмет, схожий на пістолет, та двічі вистрілив в область грудей опонента. На вимоги очевидців події припинити порушувати громадський порядок зловмисник не реагував. Продовжуючи протиправні дії, чоловік почав переслідувати потерпілого, здійснивши в його сторону ще кілька пострілів”, — йдеться у повідомленні поліції.

Постраждалого з діагнозом "кульове поранення грудної клітини доставили до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Хмельницькому внаслідок стрілянини, яка відбулася у ніч на 5 листопада, постраждало щонайменше п’ять людей.