Сварка за місце на паркінгу закінчилася стріляниною в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Одесі між двома місцевими жителями, які не поділили паркувальні місця, стався конфлікт. У процесі з’ясування відносин чоловік дістав предмет, схожий на пістолет, і кілька разів вистрілив у опонента. Про це повідомили у прес-службі поліції Одеської області, передає УНН.
“Подія мала місце в денний час на вул. Ак. Вилямса. Між двома місцевими жителями, які не поділили паркувальні місця, почалася суперечка. У процесі з’ясування відносин 35-річний одесит дістав предмет, схожий на пістолет, та двічі вистрілив в область грудей опонента. На вимоги очевидців події припинити порушувати громадський порядок зловмисник не реагував. Продовжуючи протиправні дії, чоловік почав переслідувати потерпілого, здійснивши в його сторону ще кілька пострілів”, — йдеться у повідомленні поліції.
Постраждалого з діагнозом "кульове поранення грудної клітини доставили до лікарні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Хмельницькому внаслідок стрілянини, яка відбулася у ніч на 5 листопада, постраждало щонайменше п’ять людей.