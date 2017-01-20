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Столкновения между полицией и противниками Д.Трампа состоялись в Вашингтоне

Столкновения между полицией и противниками Д.Трампа состоялись в Вашингтоне

Киев • УНН

 • 9996 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Столкновения между противниками Дональда Трампа и полицией произошли в Вашингтоне. По меньшей мере один человек получил ранения, передает УНН со ссылкой на DW.

В Вашингтоне вечером 19 января по местному времени произошли столкновения между полицией и противниками избранного президента Дональда Трампа, которые пришли на акцию протеста.

Как сообщают очевидцы, столкновения начались у здания Национального пресс-клуба, где сторонники Д.Трампа собрались на торжественный ужин накануне инаугурации.

Утверждается, что полиция распыляла слезоточивый газ и применяла дубинки, а протестующие использовали дымящие средства. Как минимум один из участников акции протеста получил травмы.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке на митинг против избранного президента США Дональда Трампа вышли мэр города Де Блазио, а также американские деятели культуры Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алекс Болдуин, и Майкл Мур.

PROTEST at # DisruptJ20 #Deploraball , Washington DC. pic.twitter.com/SbjbdwnK2i

- Lacy MacAuley (@lacymacauley) 20 января 2017 г.

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