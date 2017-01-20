Сутички між поліцією і противниками Д.Трампа відбулися у Вашингтоні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Зіткнення між противниками Дональда Трампа і поліцією відбулися в Вашингтоні. Щонайменше одна людина отримала поранення, передає УНН з посиланням на DW.
У Вашингтоні ввечері 19 січня по місцевим часом відбулися зіткнення між поліцією і противниками обраного президента Дональда Трампа, які прийшли на акцію протесту.
Як повідомляють очевидці, сутички почалися біля будівлі Національного прес-клубу, де прихильники Д.Трампа зібралися на урочисту вечерю напередодні інавгурації.
Стверджується, що поліція розпорошувала сльозогінний газ і застосовувала кийки, а протестувальники використовували задимлювати кошти. Як мінімум один з учасників акції протесту отримав травми.
Раніше повідомлялося, що у Нью-Йорку на мітинг проти обраного президента США Дональда Трампа вийшли мер міста Білл де Блазіо, а також американські діячі культури Роберт Де Ніро, Марк Руффало, Алекс Болдуїн, і Майкл Мур.
PROTEST at #DisruptJ20 #Deploraball, Washington DC. pic.twitter.com/SbjbdwnK2i— Lacy MacAuley (@lacymacauley) 20 января 2017 г.