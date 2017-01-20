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Сутички між поліцією і противниками Д.Трампа відбулися у Вашингтоні

Сутички між поліцією і противниками Д.Трампа відбулися у Вашингтоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Зіткнення між противниками Дональда Трампа і поліцією відбулися в Вашингтоні. Щонайменше одна людина отримала поранення, передає УНН з посиланням на DW.

У Вашингтоні ввечері 19 січня по місцевим часом відбулися зіткнення між поліцією і противниками обраного президента Дональда Трампа, які прийшли на акцію протесту.

Як повідомляють очевидці, сутички почалися біля будівлі Національного прес-клубу, де прихильники Д.Трампа зібралися на урочисту вечерю напередодні інавгурації.

Стверджується, що поліція розпорошувала сльозогінний газ і застосовувала кийки, а протестувальники використовували задимлювати кошти. Як мінімум один з учасників акції протесту отримав травми.

Раніше повідомлялося, що у Нью-Йорку на мітинг проти обраного президента США Дональда Трампа вийшли мер міста Білл де Блазіо, а також американські діячі культури Роберт Де Ніро, Марк Руффало, Алекс Болдуїн, і Майкл Мур.

PROTEST at #DisruptJ20 #Deploraball, Washington DC. pic.twitter.com/SbjbdwnK2i

— Lacy MacAuley (@lacymacauley) 20 января 2017 г.

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