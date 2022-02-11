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Стычки с применением ножей, топоров и бензопил: ГБР проверяет действия сотрудников СБУ, которые ранили 5 копателей янтаря

Киев • УНН

 • 13917 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Ровенской области 10 февраля произошла стычка между сотрудниками СБУ и копателями янтаря. Последние применили ножи, топоры и бензопилы, а правоохранители - огнестрельное оружие. Как сообщили в ГБР, в результате 5 гражданских получили ранения, действия сотрудников СБУ проверяют, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, 10 февраля 2022 года около 17:00 неподалеку от деревни Ельно Сарнинського района Ровенской области между правоохранителями и гражданскими произошла стычка.

Сотрудники Службы заподозрили их в незаконной добыче янтаря и хотели проверить эту информацию. Копатели начали осуществлять сопротивление работникам СБУ, устроили драку с применением ножей, топоров и бензопил, а сотрудники СБУ, в свою очередь, начали стрелять из огнестрельного оружия.

В результате инцидента 5 гражданских лиц госпитализированы с огнестрельными ранениями. У четырех из них поражены ноги, у одного из пострадавших рана предплечья. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается.

Добавим

Предварительная квалификация правонарушения: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением оружия (ч. 2 Ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Что говорят в СБУ

В СБУ сообщили, что 10 февраля сотрудники СБУ проводили следственно-оперативные мероприятия по противодействию незаконной добыче янтаря на территории Ровенской области. Вблизи села Ельно Сарненского района на них напали местные жители, вооруженные топорами, холодным и травматическим оружием.

“Мужчины не реагировали на законные требования правоохранителей и нанесли ранения нескольким сотрудникам Службы. Сотрудники СБУ, действуя в рамках Закона и ввиду обстоятельств, вынуждены были применить оружие, чтобы прекратить преступные действия нападающих”, — сообщили в СБУ.

Отмечается, что СБУ установила местных жителей, занимавшихся незаконной добычей янтаря. Их противоправные действия документируются в рамках открытого уголовного производства по статьям 240-1, 441 Уголовного Кодекса.

“Национальная полиция зарегистрировала уголовные производства по ч.2 ст.342 УК Украины; по ч.1 ст.294 УК Украины "Массовые беспорядки" и по ч.2 ст.345 УК Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", - отметили в СБУ.

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