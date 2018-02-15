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На Рівненщині на поліцейських напали близько 200 бурштинокопачів, є постраждалі

На Рівненщині на поліцейських напали близько 200 бурштинокопачів, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Дубровицькому районі Рівненській області на поліцейських, які охороняли місця незаконного видобутку бурштину, напали близько 200 старателів. Постраждали 5 поліцейських. Затримано трьох нападників.
Про це 15 лютого повідомили УНН у Відділ комунікації поліції Рівненської області з посиланням на заступника начальника ГУНП в області Олександра Панасюка.

За його словами, "учора, 14 лютого, в урочищі Осова між старателями та працівниками поліції сталася сутичка, у результаті якої п’ятеро правоохоронців отримали тілесні ушкодження. На місці події вдалося затримати сімох активних учасників заворушень".
За інформацією правоохоронців, близько 13.00 працівники Дубровицького відділення поліції і роти поліції особливого призначення забезпечували охорону працівників лісових господарств, які за допомогою екскаватора закопували ями та рови, утворені внаслідок незаконного промислу. У цей час правоохоронців оточило близько 200 осіб, які вимагали покинути територію, дозволити видобувати бурштин та погрожували вбивством, у разі невиконання їхніх вимог.

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Згодом між натовпом та поліцейськими виникла сутичка, під час якої зловмисники у грубій формі чинили опір правоохоронцям: наносили удари дерев’яними палицями по працівниках поліції, пошкоджували автомобіль, зрізали дерева, чим заблокували вихід із лісового масиву, зазначається у повідомленні.
Панасюк також повідомив, що в ході сутички п’ятеро працівників поліції дістали тілесні ушкодження.

"У поліції за даним фактом розпочали досудове розслідування за ст. 294 (масові заворушення); ст. 342 (опір представникові правоохоронного органу), ст. 343 (втручання в діяльність правоохоронного органу) і 345 (погроза, або насильство щодо правника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, — повідомив Олександр Панасюк. — Трьом зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні масових заворушень та затримали, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання".
За скоєне зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі, зазначають у відділі комунікації поліції.

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