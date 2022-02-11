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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Сутички із застосуванням ножів, сокир та бензопил: ДБР перевіряє дії співробітників СБУ, які поранили 5 копачів бурштину

Сутички із застосуванням ножів, сокир та бензопил: ДБР перевіряє дії співробітників СБУ, які поранили 5 копачів бурштину

Київ • УНН

 • 13918 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Рівненській області 10 лютого сталась сутичка між співробітниками СБУ та копачами бурштину. Останні застосували ножі, сокири та бензопили, а правоохоронці - вогнепальну зброю. Як повідомили у ДБР, у результаті 5 цивільних отримали поранення, дії співробітників СБУ перевіряють, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, 10 лютого 2022 року близько 17:00 неподалік села Єльне Сарнинського району Рівненської області між правоохоронцями та цивільними сталась сутичка.

Співробітники Служби запідозрили їх у незаконному видобутку бурштину і хотіли перевірити цю інформацію. Копачі почали здійснювати опір працівникам СБУ, вчинили бійку із застосуванням ножів, сокир та бензопил, а співробітники СБУ, у свою чергу, почали стріляти із вогнепальної зброї.

У результаті інциденту 5 цивільних осіб госпіталізовано із вогнепальними пораненнями. У чотирьох з них уражені ноги, в одного із потерпілих рана передпліччя. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється.

Додамо

Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням зброї (ч. 2 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Що кажуть у СБУ

В СБУ повідомили, що 10 лютого, співробітники СБУ проводили слідчо-оперативні заходи із протидії незаконному видобутку бурштину на території Рівненської області. Поблизу села Єльне Сарненського району на них напали місцеві мешканці, озброєні сокирами, холодною та травматичною зброєю.

“Чоловіки не реагували на законні вимоги правоохоронців і завдали поранень декільком співробітникам Служби. Співробітники СБУ, діючи в межах Закону та зважаючи на обставини, вимушені були застосувати зброю, щоб припинити злочинні дії нападників”, — повідомили в СБУ.

Зазначається, що СБУ встановила місцевих мешканців, які займалися незаконним видобутком бурштину. Їх протиправні дії документуються в рамках відкритого кримінального провадження за статтями 240-1, 441 Кримінального Кодексу України.

“Національна поліція зареєструвала кримінальні провадження за ч.2 ст.342 КК України “Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб”; за ч.1 ст.294 КК України “Масові заворушення” та за ч.2 ст.345 КК України “Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу”, — зазначили в СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Рівненщині на поліцейських напали близько 200 бурштинокопачів, є постраждалі

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