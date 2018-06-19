Столкновение под ВР: пострадали несколько правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В результате потасовки и столкновения под стенами парламента пострадали несколько правоохранителей, одного участника события задержали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
“Утром участники акций перекрывали движение в центральной части Киева, а затем под стенами парламента устроили потасовку и столкновение. По предварительным данным, в результате конфликта несколько правоохранители получили телесные повреждения. Информация о пострадавших уточняется”, — говорится в сообщении.
Кроме того, одного активного участника события доставили в управление полиции.
Сейчас за порядком возле Верховной Рады следят около 500 правоохранителей.
Как сообщал УНН, 19 июня возле ВР между митингующими и правоохранителями произошла потасовка, после чего участники акции двинулись ко второму подъезду парламента.